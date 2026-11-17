OMA (AP) — El papa León XIV regresó a Roma la mañana de este martes 17 de noviembre tras concluir una gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, el primer viaje a Latinoamérica de su pontificado, marcado por mensajes enfocados en la justicia social y concentraciones multitudinarias.

El avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci-Fiumicino antes de las 09:00 horas, tiempo local, luego de un vuelo de aproximadamente 12 horas y media procedente del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, de donde partió la tarde del lunes.

Detalles de la gira papal

Del 6 al 16 de noviembre, el pontífice recorrió diez ciudades sudamericanas en una agenda que incluyó cerca de cuarenta actos públicos y catorce vuelos, demostrando plena recuperación física apenas un mes después de haberse sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar.

A lo largo del itinerario, León XIV articuló sus intervenciones en torno a la doctrina social de la Iglesia católica, advirtiendo que el progreso de las naciones no debe medirse únicamente por sus indicadores macroeconómicos o su riqueza natural, sino por las condiciones de dignidad e inclusión de sus habitantes.

Mensajes clave en Uruguay y Argentina

En su primera etapa en Uruguay, país con menos del 40 por ciento de población católica, el papa visitó el barrio periférico de Casavalle, en Montevideo, donde alertó sobre la pobreza infantil y la inseguridad ciudadana, además de presidir una misa ante unos 40 mil asistentes en la ciudad de Paysandú.

Posteriormente, en Argentina, sostuvo un encuentro institucional con el presidente Javier Milei en el que subrayó que la economía debe estar al servicio de la persona humana y no a la inversa, pronunciamiento interpretado como un contrapunto frente a los recortes presupuestarios en pensiones y programas sociales.

Durante su estancia en territorio argentino, el pontífice visitó el centro asistencial Pequeño Cottolengo Don Orione para abogar por las personas con discapacidad, encabezó una misa ante cerca de 2.5 millones de personas en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires y reunió a más de dos millones de fieles en el santuario de Luján.

Cierre de la gira en Perú

El cierre de la gira tuvo lugar en Perú, país donde Robert Prevost residió cerca de dos décadas como misionero agustino y obispo de Chiclayo y cuya nacionalidad posee. En Lima fue recibido por alrededor de tres millones de personas en las calles y sostuvo una reunión oficial con la presidenta Keiko Fujimori.

En territorio peruano, León XIV denunció la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la discriminación contra las comunidades originarias, especialmente durante una celebración litúrgica en la ciudad amazónica de Pucallpa que congregó a cerca de 100 mil asistentes.

El viaje incluyó además recorridos por Chiclayo, donde reunió a un millón de personas en las avenidas y medio millón en la misa de las Pampas de Pimentel, así como una parada en Cusco ante 500 mil fieles, culminando el lunes con una misa de despedida ante más de un millón de asistentes en la Base Aérea Las Palmas de Lima.