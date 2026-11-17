PLYMOUTH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de quitarles la vida a sus tres hijos pequeños en enero de 2023, enfrentará un segundo juicio a partir del 29 de marzo de 2027, luego de que el primer proceso concluyera en nulidad por falta de unanimidad en el jurado.

La fecha fue establecida este lunes 16 de noviembre por el juez William Sullivan durante una audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Superior de Plymouth, en el estado de Massachusetts.

Aunque la fiscalía estatal había solicitado posponer el inicio del nuevo debate oral hasta el mes de mayo debido a conflictos de agenda, el magistrado resolvió mantener el calendario a finales de marzo. Asimismo, fijó dos audiencias preparatorias: una revisión de seguridad y logística para el 30 de diciembre de 2026 y una conferencia previa al juicio para el 18 de febrero de 2027.

Clancy, de 36 años y exenfermera especializada en obstetricia y maternidad, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de apenas 8 meses de edad.

Detalles del caso

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en la residencia de la familia en la localidad costera de Duxbury, Massachusetts, donde los menores fueron estrangulados antes de que la acusada intentara quitarse la vida arrojándose desde una ventana del segundo piso, caída que le provocó parálisis permanente de la cintura hacia abajo.

El primer juicio contra Clancy concluyó sin veredicto el pasado 4 de septiembre de 2026, después de que el jurado deliberara sin lograr un acuerdo unánime exigido por la legislación estatal. Según los registros judiciales, once de los doce integrantes del panel votaron a favor de declararla no responsable penalmente por razón de demencia, mientras que un solo jurado se opuso.

Reacciones y consecuencias legales

Tras la declaratoria de juicio nulo, el equipo legal de la defensa presentó una moción para desestimar un segundo proceso argumentando que repetir el enjuiciamiento vulneraría la cláusula constitucional contra la doble incriminación. Sin embargo, el 9 de noviembre el juez Sullivan rechazó dicha petición y autorizó a la fiscalía a reabrir el caso.

El proceso ha generado un amplio debate legal y médico en Estados Unidos sobre el alcance de los trastornos psiquiátricos perinatales y la imputabilidad penal. Mientras los abogados defensores sostienen que Clancy actuó bajo un episodio agudo de psicosis posparto que le impidió controlar o comprender sus actos, los fiscales afirman que la mujer planificó el crimen con plena conciencia.

Actualmente, la acusada permanece recluida bajo custodia médica en el Hospital Estatal Tewksbury, donde utiliza silla de ruedas debido a las secuelas físicas sufridas el día de los hechos. De ser declarada culpable en el nuevo juicio, enfrentaría una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.