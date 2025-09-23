Acusan a padre de Elon Musk de abuso sexual infantil

Acusan al padre de Elon Musk, Errol, de abuso infantil; la investigación revive tensiones familiares

Fecha: 23 de septiembre de 2025

Una investigación publicada por The New York Times ha revelado acusaciones gravísimas de abuso infantil contra Errol Musk, padre del empresario Elon Musk. Según el reportaje, al menos cinco hijos e hijastros lo señalan por presuntos abusos ocurridos en Sudáfrica y California entre 1993 y 2023. Hasta el momento, aunque se han abierto investigaciones, ninguna ha resultado en condenas.

Principales señalamientos

Víctimas: Se acusa a Errol Musk de abusar de cinco de sus hijos e hijastros, incluyendo una hijastra que tenía 4 años en 1993.

Ya como adulta, esa misma hijastra —quien ahora tiene unos 30-37 años— también señala que mantuvo una relación con Errol Musk, fruto de la cual tuvieron un hijo, cuando ella ya era mayor de edad.

En 2023, un hijo de Errol de 5 años declaró ante familiares y trabajadores sociales que su padre lo habría tocado de forma inapropiada.

En varios casos, también se mencionan comportamientos como tocar ropa interior de la menor, olfatearla o conductas que los denunciantes consideran claramente abusivas.

Estado legal y respuesta de las partes

Se han abierto al menos tres investigaciones policiales independientes relacionadas con estas acusaciones. Dos de ellas, de acuerdo con los registros, fueron cerradas sin que se formularan cargos; del tercer expediente no se ha esclarecido públicamente su estado.

Errol Musk negó firmemente todas las acusaciones, calificándolas como "falsas y absurdas en extremo". Alega que algunos familiares estarían incitando a los menores a presentar acusaciones para obtener beneficios económicos vinculados con la fama de Elon Musk.

Hasta ahora no se ha confirmado que Elon Musk haya declarado públicamente sobre los nuevos señalamientos, aunque en entrevistas anteriores ha dicho que la relación con su padre ha sido muy conflictiva.

Repercusiones familiares y sociales

Las acusaciones han reavivado el distanciamiento entre Elon Musk y su padre, una relación que medios y biografías han descrito como tensa y marcada por escisiones.

Familiares afectados han declarado haber sufrido consecuencias emocionales graves: depresión, ansiedad, adicciones, entre otras secuelas, algo que suele verse en víctimas de abuso en la infancia.

Ha generado fuertes reacciones en redes sociales e impacto mediático internacional: muchos usuarios recuerdan escándalos previos del padre de Elon Musk, algunos expresan incredulidad, otros reclaman mayor claridad legal.

Lo que aún no se sabe

Aunque se han citado documentos judiciales, policiales, cartas familiares, entrevistas con trabajadores sociales, no todos los expedientes están accesibles públicamente ni se han divulgado todos los detalles, debido a la confidencialidad requerida en casos de menores.

No hay condenas firmes ni sentencias penales hasta ahora.

No se ha confirmado el estado actual de la investigación más reciente, ni qué acción legal concreta se está tomando en relación con el caso de 2023.

Contexto y posibles implicaciones

El caso pone en evidencia la dificultad de procesar legalmente acusaciones de abuso sexual infantil que datan de décadas atrás, especialmente cuando los procesos se cerraron ya sea por falta de pruebas o en acuerdos privados.

Explora también la dimensión pública del deber legal y moral en casos de abusos familiares que involucran figuras con alto perfil mediático, y cómo influye la fama en las dinámicas de denuncia, credibilidad y justicia.

Puede haber implicaciones legales futuras si nuevas víctimas presentan denuncias o si las autoridades reabren investigaciones anteriores a la luz de nueva evidencia.