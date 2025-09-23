Meta AI revoluciona operaciones del gobierno de Estados Unidos

Meta AI llega al gobierno de Estados Unidos: así será utilizada

Gobierno de Estados Unidos aprueba el uso de Meta AI en agencias gubernamentales. La tecnología de Mark Zuckerberg, Meta AI, llegará al gobierno de Donald Trump y ahora las agencias gubernamentales de Estados Unidos podrían ocupar su sistema Llama; los detalles.

De acuerdo con la información, Llama, de Meta AI, se presenta como una tecnología adecuada para aplicarse en temas de seguridad nacional, pues operaría en entornos protegidos. Así será utilizada Meta AI por el gobierno de Estados Unidos.

Josh Gruenbaum, director de adquisiciones de la Administración de Servicios Generales, reveló que el gobierno de Estados Unidos ya aprobó el uso de Meta AI para sus operaciones. Meta ha destacado que su sistema Llama es adecuado para el gobierno de Estados Unidos pues es de código abierto, lo que permitiría a las agencias manejar los datos sin compartirlos a terceros.

El funcionario Josh Gruenbaum dijo que, con la tecnología de Meta AI, ahora las agencias de Estados Unidos podrán procesar datos con mayor rapidez y así agilizar la revisión de contratos.

Cabe mencionar que Josh Gruenbaum rechazó que la colaboración del gobierno de Donald Trump y Meta AI implique favoritismo, sino que pretende relacionarse con otras empresas de tecnología.