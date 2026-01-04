Abuelo de 96 años reacciona al arresto de Nicolás Maduro

Mientras las imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia militar estadounidense recorren el mundo, un video doméstico se ha convertido en el símbolo del impacto emocional de la noticia.

Un hombre de 96 años, en avanzado estado de vejez, protagonizó uno de los momentos más virales de este sábado al reaccionar al arresto del líder venezolano y su esposa, Cilia Flores.

La grabación, compartida por su nieta, la creadora de contenido fitness Sabrina Azócar, captura el instante preciso en que la familia le comunica el fin del régimen chavista desde su habitación.

"Trump se lo llevó": Una noticia difícil de creer

En el video, se observa a Azócar entrar con entusiasmo a la habitación donde su abuelo descansa. "Abuelo, se llevaron a Maduro", le anuncia. La respuesta del anciano, marcada por la incredulidad, fue un seco: "¿Quién?"

Ante la confirmación de su nieta—"Trump, fue Trump el que se lo llevó, te lo juro, a las dos de la mañana"—, el rostro del hombre se transforma en un gesto de asombro y duda. Debido a su salud, el abuelo intenta articular preguntas para confirmar si la detención era real, mostrando una profunda agitación emocional.

En un momento de vulnerabilidad, cuando su nieta le pregunta emocionada: "¿Quieres que vayamos para allá?", el anciano responde con dificultad pero con sinceridad: "Yo no puedo", reflejando el peso de los años que ha vivido esperando este cambio político.