Francia considera toques de queda parciales en respuesta a manifestaciones estudiantiles

El gobierno de Francia contempla establecer toques de queda parciales en distintas ciudades, incluida París, como respuesta a las manifestaciones estudiantiles que han sumado el respaldo de trabajadores y sindicatos. La medida busca prevenir nuevos incidentes y proteger establecimientos comerciales, en medio de las movilizaciones registradas durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Acciones de la autoridad

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó el lunes 19 de octubre que solicitó a los prefectos implementar restricciones en determinados lugares. Según explicó, el objetivo es resguardar los bienes y servicios ante el riesgo de disturbios y robos.

En Marsella, las autoridades anunciaron la prohibición de manifestaciones para ese lunes entre las 12:00 y las 20:00 horas. Estas disposiciones se producen después de las protestas que se extendieron por distintas ciudades y ante las cuales el presidente Emmanuel Macron advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes hayan provocado daños.

Reacciones del gobierno

Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior. En paralelo a las medidas de seguridad, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su renuncia, según informó el Palacio del Elíseo la mañana del lunes. La decisión se produjo en medio de los cuestionamientos relacionados con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones.

Sin embargo, Macron no aceptó su salida del cargo y solicitó revisar las estrategias de seguridad para mejorar la respuesta ante futuras movilizaciones. El mandatario también insistió en que las personas responsables de causar daños deberán comparecer ante la justicia.

De acuerdo con Reuters, el presidente francés prevé organizar encuentros con estudiantes, docentes y representantes sindicales para escuchar sus demandas y analizar posibles soluciones.

Impacto en la comunidad

Las protestas también tuvieron repercusiones en el Museo del Louvre, que registró un cierre parcial en una acción relacionada con el movimiento estudiantil. La medida fue presentada como una muestra de apoyo a los manifestantes y una denuncia contra la actuación policial, según las posturas atribuidas a los sindicatos y a la dirección del recinto.

Durante la movilización se difundió un mensaje en el que los participantes expresaron su intención de bloquear el museo, considerado uno de los más grandes del mundo.

Las manifestaciones del 17 y 18 de octubre no se limitaron a Francia. Durante ese fin de semana también se realizaron marchas en otros países europeos, entre ellos Italia y Portugal, en un contexto de distintas demandas sociales.

Mientras el gobierno francés avanza con restricciones para contener posibles alteraciones del orden público, las protestas estudiantiles y sindicales mantienen la atención sobre la seguridad, la respuesta policial y las demandas de los sectores movilizados.