España pide suspender TikTok tras detectar miles de perfiles vinculados al abuso infantil

MADRID, España.- La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, solicitó formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos suspender la actividad de TikTok de manera cautelar y excepcional dentro del territorio nacional. La petición institucional surge a raíz de una investigación realizada por la fundación periodística Maldita.es, la cual aludió al hallazgo de más de mil videos de abuso sexual infantil con 48 millones de reproducciones acumuladas y la identificación de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos dedicados a la comercialización e intercambio de dicho material dentro de la red social de origen chino.

La intervención de la Fiscalía

Tras sostener un encuentro de trabajo con los ejecutivos y representantes de la plataforma en España, la funcionaria estatal lamentó la falta de propuestas operativas por parte de la empresa tecnológica. Rego señaló que la compañía no ha presentado soluciones técnicas inmediatas, planes de auditoría interna ni mecanismos efectivos para la verificación de edad de sus usuarios. A la par del requerimiento ante el órgano regulador de privacidad, el Ejecutivo español solicitó la intervención de la Fiscalía para determinar la viabilidad jurídica de bloquear de manera temporal el acceso a los servicios digitales de la aplicación.

Evaluación de la Agencia de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos evalúa la solicitud conforme a las facultades sancionatorias y preventivas vigentes en la legislación europea. El reporte difundido por la organización dedicada a la verificación periodística precisa que al menos 7 mil de los perfiles detectados en la red de intercambio operan directamente en idioma español. La solicitud gubernamental marca un precedente en las medidas regulatorias promovidas en la Unión Europea para intensificar la supervisión sobre las plataformas de redes sociales y garantizar la protección digital de los menores de edad.