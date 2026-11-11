Italia evacua más de 300 escuelas tras recibir amenazas de bomba

Una serie de amenazas anónimas de bomba provocó la evacuación de al menos 300 escuelas en Italia durante este miércoles 11 de noviembre, lo que movilizó a las autoridades y generó preocupación entre estudiantes, familiares y personal educativo.

El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, informó que los centros escolares recibieron un correo electrónico en el que se advertía sobre la supuesta presencia de explosivos dentro de sus instalaciones. Además, señaló que el número de instituciones afectadas podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.

Entre las ciudades donde se reportaron estos avisos se encuentran Roma, Bolonia, Nápoles y Milán. Sin embargo, las inspecciones realizadas hasta el momento no han localizado ningún artefacto explosivo.

Giorgia Meloni asegura que no hay indicios de peligro

Ante la magnitud de los reportes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó a una reunión con distintas autoridades para evaluar la situación y coordinar las acciones correspondientes.

A través de un mensaje, la mandataria explicó que las fuerzas de seguridad y las instituciones públicas mantienen vigilancia sobre los incidentes para brindar tranquilidad a las familias y al personal de los centros educativos.

Meloni también indicó que las primeras revisiones no han encontrado evidencias de una amenaza verdadera y que los mensajes podrían formar parte de una estrategia para provocar temor entre la población.

Asimismo, confirmó que las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen y las intenciones detrás de los correos electrónicos.

¿Qué decían los correos sobre las supuestas bombas?

De acuerdo con información de Reuters, uno de los mensajes advertía sobre la existencia de un artefacto explosivo de gran potencia, presuntamente oculto dentro de una bolsa y con un mecanismo de activación a distancia.

El contenido también incluía referencias a un supuesto genocidio contra los italianos e incluso mencionaba la presencia de otro explosivo en el automóvil de la primera ministra.

Por otra parte, información extraoficial apuntó a que la dirección electrónica utilizada para enviar las amenazas estaría vinculada con una universidad de Taiwán. No obstante, también existen dudas sobre la autenticidad del remitente.

Las falsas alertas también alcanzaron otros países europeos

Los incidentes en Italia ocurren pocos días después de que se registraran falsas amenazas de bomba en vuelos y aeropuertos de distintos puntos de Europa.

Además, Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia también recibieron avisos relacionados con posibles explosivos en instituciones educativas.

A estos acontecimientos se suman los ciberataques contra refrigeradores de supermercados en Europa, por los cuales el Gobierno francés señaló a Irán, acusación que fue rechazada por el régimen iraní.

Por ahora, las autoridades italianas continúan con las investigaciones para determinar quién está detrás de los mensajes y si existe alguna conexión entre las amenazas registradas en diferentes países europeos.