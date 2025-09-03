Esposa de Bruce Willis defiende su decisión de no vivir con él

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, se pronunció en redes sociales para enfrentar los señalamientos recibidos luego de que se hiciera público que el intérprete de 70 años fue ingresado en una residencia especializada debido a su deteriorada salud por demencia frontotemporal.

La modelo de 47 años explicó que la decisión de vivir separada de Willis no fue fácil, pero sí necesaria, tanto para el bienestar del actor como para el de sus dos hijas en común, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años respectivamente.

"Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas", escribió Heming, aludiendo al deseo del actor de priorizar el entorno adecuado para sus hijas.

La enfermedad neurodegenerativa que enfrenta Bruce Willis, diagnosticada públicamente en febrero de 2023, ha avanzado de manera progresiva, requiriendo cuidados profesionales permanentes. Según Heming, la residencia especializada cuenta con un equipo médico que lo atiende de forma constante, mientras que ella y sus hijas lo visitan a diario. "Cuando vamos, estamos al aire libre o viendo una película", relató.

A quienes la han juzgado por su decisión, la esposa del actor fue clara: "Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por quienes no han vivido esta experiencia o no han estado en primera línea". Y agregó: "Incluso si alguien está familiarizado con la demencia o la enfermedad que estás cuidando, esa persona no está en tu casa, por lo que si no han tenido esta experiencia, no tienen voz ni voto".

Además del apoyo de su esposa e hijas menores, Bruce Willis también cuenta con la presencia cercana de su exesposa Demi Moore, madre de sus hijas mayores Scout, Rumer y Tallulah, con quien mantiene una relación cordial desde su separación en el año 2000.