Donald Trump y Xi Jinping buscan estabilidad en Washington

WASHINGTON - Las visitas de Estado suelen producirse cuando dos países mantienen relaciones cordiales, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe esta semana en Washington al líder chino Xi Jinping mientras su competencia económica y tecnológica no deja de intensificarse, especialmente a través de una carrera por la inteligencia artificial.

Ninguno espera un gran acuerdo, pero se prevé que los líderes mantengan las formas en su tercer encuentro desde que Trump regresó a la Casa Blanca, con el objetivo de estabilizar unos vínculos frágiles. Eso ocurre pese a que las dos mayores economías del mundo buscan la ventaja en los avances de la IA y el comercio, al tiempo que intentan ganar influencia en focos persistentes como Irán y Taiwán.

"El hecho de que se reúnan, y de que haya diálogo y se vaya construyendo esa relación, probablemente sea tan importante como los resultados de la reunión", apuntó el senador Steve Daines, republicano de Montana que asesora a Trump sobre China y viajó allí recientemente para sentar las bases de la cumbre. Cui Tiankai, exembajador chino en Estados Unidos, señaló en un foro reciente en Beijing que entre ambos países "siempre hay problemas, a veces problemas muy grandes", pero que "haremos nuestros mejores esfuerzos para mantener la estabilidad general".

Reunión entre Trump y Xi: un diálogo necesario

La visita de Xi a Washington, que comienza el miércoles, es la primera en 10 años. Él y Trump se reúnen después de que sus países dieran marcha atrás en la intensa guerra comercial del año pasado, en la que intercambiaron aranceles altísimos de represalia que amenazaron la economía global. China también restringió sus suministros —líderes a nivel mundial— de minerales críticos necesarios en productos que van desde autos eléctricos hasta aviones de combate.

Impacto de la inteligencia artificial en la relación comercial

Estados Unidos no solo intenta equilibrar el comercio, sino también mantener su dominio tecnológico para proteger la seguridad nacional y el liderazgo global. China, que ha acumulado un enorme poder económico, tecnológico y militar en los últimos años para cerrar brechas con Estados Unidos, busca consolidar su lugar en el orden mundial.