Deslizamiento de tierra en California afecta a más de 245 propiedades

Las impactantes imágenes de profundas fracturas abriéndose paso entre el pavimento y las viviendas en el sur de California han encendido las alertas globales. Lo que en redes sociales muchos han catalogado como una escena propia de la gran pantalla —evocando producciones de catástrofes naturales— ha provocado terror ante el temor de que se avecine un sismo de gran magnitud.

El epicentro de esta emergencia se sitúa en Rancho Palos Verdes, una exclusiva zona residencial sobre acantilados situada a unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles. La gravedad del terreno ha obligado al gobierno estatal a decretar estado de emergencia. Como consecuencia directa, más de 245 propiedades se han quedado privadas de servicios básicos como electricidad, agua y gas de manera indefinida.

Dado que California convive históricamente con la célebre falla de San Andrés, las especulaciones sobre un inminente "Gran Terremoto" no tardaron en viralizarse en plataformas digitales, desatando tanto preocupación real como referencias cinematográficas.

A pesar del desconcierto público, la comunidad científica ha descartado categóricamente que estas rupturas guarden relación con la famosa falla tectónica. De acuerdo con los especialistas, el fenómeno responde a un deslizamiento de tierra acelerado, una problemática empeorada por las intensas precipitaciones registradas recientemente.

Reportes oficiales indican que el terreno de la zona se está colapsando hasta 25 centímetros cada semana, un proceso destructivo al que también ha contribuido la presión del desarrollo urbano en la región.

Por otro lado, la preocupación por este tipo de eventos geológicos no se limita a Estados Unidos; recientemente, en México, un suceso similar acaparó titulares en la costa de Hermosillo, Sonora, donde la aparición repentina de una grieta afectó a la fauna local, evidenciando la vulnerabilidad de ciertos suelos ante los cambios naturales.