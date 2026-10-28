Tragedia ferroviaria en España: choque entre trenes en Toledo deja decenas de muertos y heridos

Un grave accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda, en la provincia de Toledo, España, conmocionó al país tras la colisión de un tren AVE con una unidad de Iryo. El siniestro, registrado la mañana del miércoles 28 de octubre, dejó decenas de personas fallecidas y numerosos heridos, de acuerdo con los reportes citados en la información disponible.

Más de 540 pasajeros viajaban a bordo de ambos trenes cuando ocurrió el impacto, cerca de la estación de Urda. La magnitud del accidente provocó la movilización de equipos de rescate, personal sanitario y elementos de la Guardia Civil, quienes trabajan en la atención de las víctimas y las labores de emergencia.

Víctimas mortales y decenas de hospitalizados

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, informó inicialmente que al menos 30 personas habían perdido la vida a consecuencia del choque. Sin embargo, medios internacionales, entre ellos El País, citaron fuentes gubernamentales que situaban la cifra de fallecidos por encima de 60.

El balance de víctimas también incluye a 58 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se encontraban en estado muy grave, según los datos compartidos por García-Page.

Ante la emergencia, las autoridades y los equipos de atención se han enfocado en auxiliar a los afectados, apoyar las tareas de rescate y proporcionar orientación a los familiares directos de las víctimas.

El presidente de Castilla-La Mancha agradeció el trabajo de los servicios de seguridad y sanitarios, así como la colaboración de comunidades autónomas vecinas que han brindado apoyo durante la emergencia.

Investigan las posibles causas del choque

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido, fuentes gubernamentales citadas por El País apuntaron a un posible error humano como causa del accidente. No obstante, esta hipótesis todavía debe ser evaluada dentro de las investigaciones correspondientes.

También trascendió que el tren de Iryo había detectado una incidencia en el sistema de señalización cuando se produjo la colisión. Por ahora, no se ha establecido de manera definitiva qué provocó el impacto entre ambas unidades.

Las investigaciones serán fundamentales para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las posibles responsabilidades.

Embajada de México comparte teléfonos de asistencia

Ante la magnitud del accidente, la Embajada de México en España difundió información dirigida a la comunidad mexicana y a los familiares que pudieran necesitar orientación.

Para solicitar información relacionada con las víctimas, se compartió el número habilitado por Renfe como parte de su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes.

Atención de Renfe: 900 101 020.

Asistencia consular mexicana: +34 660 862 625.

Las autoridades y los servicios de emergencia continúan con las labores de atención, mientras se espera que las investigaciones permitan conocer con mayor precisión las causas del choque y actualizar el balance de víctimas.