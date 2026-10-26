UNICEF alerta sobre abuso sexual infantil facilitado por tecnología

GINEBRA — Al menos 20 millones de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron alguna modalidad de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en el transcurso de un año, según reveló una investigación global elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en conjunto con INTERPOL y ECPAT International.

El estudio, titulado "A través de los ojos de la infancia: cómo las tecnologías digitales facilitan el abuso sexual infantil", recopiló datos en 21 naciones. En América Latina y el Caribe, los resultados indicaron que el 18 por ciento de los menores con acceso a redes sociales y plataformas digitales —casi uno de cada cinco adolescentes— resultó víctima de estas conductas ilícitas.

El informe de UNICEF destaca que el 18% de los adolescentes en América Latina son víctimas de abuso sexual digital.

Las agresiones identificadas incluyen el acoso digital, el chantaje sexual o sextorsión, la solicitud no deseada de imágenes íntimas, la difusión no consentida de material audiovisual y la alteración de fotografías mediante herramientas de inteligencia artificial. El reporte advirtió que más de la mitad de estos casos ocurrieron en aplicaciones de uso masivo como Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook y Snapchat.

Las agresiones incluyen acoso digital y sextorsión, muchas veces perpetradas por conocidos de las víctimas.

Asimismo, la investigación destacó que gran parte de las agresiones provienen de personas pertenecientes al entorno cercano o conocido de las víctimas. Por otro lado, casi la mitad de los menores afectados optó por no revelar lo sucedido a sus tutores ni denunciar los hechos ante las autoridades competentes, situación que dificulta la intervención institucional temprana y el apoyo psicológico necesario.

UNICEF insta a gobiernos y empresas a fortalecer la protección de los menores en entornos digitales.

Ante este panorama, UNICEF instó a los gobiernos a fortalecer los marcos normativos e invertir en sistemas integrales de protección a la niñez. A la par, el organismo solicitó a las empresas desarrolladoras de tecnología implementar mecanismos de verificación de edad, cifrado de seguridad y canales directos para la atención de denuncias en entornos digitales.