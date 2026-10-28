Real Federación Española de Fútbol suspende partidos tras accidente en Toledo

MADRID — La Real Federación Española de Fútbol anunció el miércoles la suspensión de los 24 partidos de la Copa del Rey previstos para la jornada, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas tras el trágico choque de dos trenes de alta velocidad registrado en la provincia de Toledo.

El grave accidente ferroviario ocurrió en las proximidades de la localidad de Urda y provocó pérdidas humanas, numerosos heridos y un colapso en el sistema de transporte. Ante la gravedad de los acontecimientos, la máxima entidad del balompié ibérico determinó aplazar en su totalidad la actividad programada para la jornada en la primera eliminatoria del certamen nacional.

Acciones de la autoridad

La medida afecta de forma directa a diversos clubes de la máxima categoría y del circuito profesional español. Instituciones emblemáticas como el Valencia, Real Betis, Celta de Vigo, Deportivo Alavés y Levante quedaron formalmente desconvocadas de sus respectivos compromisos a la espera de un nuevo dictamen. El aplazamiento representa un reto logístico inmediato en el ajustado calendario de la temporada 2026.

La Real Federación Española de Fútbol precisó que el cese de actividades está acotado específicamente a la jornada del miércoles. Los encuentros disputados durante el martes mantendrán la validez de sus resultados deportivos, mientras que la programación fijada para el jueves dependerá de las valoraciones posteriores que realicen las autoridades del organismo rector y los cuerpos de seguridad.

Impacto en la comunidad

Las repercusiones de la tragedia se extendieron al ámbito regional. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana decretó la suspensión paralela de 171 cotejos oficiales programados para el mismo día en las disciplinas de fútbol de campo y fútbol sala en sus distintas categorías.

Las autoridades del deporte profesional manifestaron sus condolencias institucionales y señalaron que la reprogramación de los 24 duelos suspendidos será anunciada a la brevedad posible, una vez reestructurado el calendario de la competición.