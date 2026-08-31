Trump toma control petrolero en Venezuela: indignación entre ciudadanos

´El nuevo colonialismo estadounidense´: los venezolanos se indignan ante la toma de control petrolero de EU

CARACAS - Muchos venezolanos sospechaban que habría un precio que pagar por la descarada captura, por parte del presidente Donald Trump, de su líder autocrático, Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en enero. El viernes, ese costo quedó claro cuando Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control mayoritario de una vasta parte de las reservas petroleras de Venezuela, recursos nacionales considerados desde hace mucho tiempo por muchas personas en el país como un derecho de nacimiento.

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y sus consecuencias

Para el sábado, muchos venezolanos lidiaban con la pregunta de si estaban dispuestos a pagar ese precio. Hasta ahora, la destitución del autócrata por parte de Estados Unidos ha hecho poco para cambiar el país: la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder, mientras que millones de venezolanos comunes continúan en la pobreza, los apagones eléctricos siguen azotando a la nación y no se ha fijado una fecha para llevar a cabo elecciones. El nuevo acuerdo podría atraer una gran inversión. Pero muchos venezolanos quieren un cambio económico y político general. El acuerdo no garantiza ninguno de los dos y podría profundizar la relación entre Trump y Rodríguez, lo que afianzaría a Rodríguez aún más en el poder.

Opiniones de los venezolanos sobre la inversión estadounidense en el petróleo

En Valencia, a unas dos horas de la capital Caracas, José Leal, de 68 años, un educador jubilado, dijo que los 100 mil millones de dólares en inversión estadounidense que se prometieron sonaban a poco en comparación con los 65 mil millones de barriles que Venezuela estaba entregando. Pero después de décadas bajo un gobierno represivo, estaba dispuesto a soportar este acuerdo, con la esperanza de que Trump impulsara un cambio democrático.

"Obviamente sale ganando más Estados Unidos, enormemente más", dijo. Pero "los norteamericanos tienen el poder", dijo, y sin ellos "no terminaremos saliendo del socialismo de Chávez y Maduro. Sin ellos nos vamos a quedar atrapados como Cuba o como China, como Corea del Norte."

Impacto del nuevo acuerdo petrolero en la economía y política de Venezuela

La situación actual en Venezuela es crítica, y muchos ciudadanos sienten que el control petrolero por parte de Estados Unidos podría ser un nuevo tipo de colonialismo. La incertidumbre sobre el futuro político y económico del país se intensifica, mientras que la población se pregunta si este acuerdo realmente traerá el cambio que tanto anhelan.