Donald Trump renombra lago Ontario como lago América en Google Maps

Google Maps implementó una modificación en su plataforma para los usuarios ubicados en territorio estadounidense, rebautizando el cuerpo de agua fronterizo conocido históricamente como lago Ontario bajo la nueva denominación oficial de lago América. Esta medida responde directamente a una directriz presidencial firmada recientemente por Donald Trump, la cual instruyó al Servicio Geográfico de Estados Unidos a actualizar el registro cartográfico en medio del ascenso de tensiones comerciales entre Washington y Ottawa.

La actualización digital operará de forma segmentada según la ubicación geográfica del usuario. Mientras que en Canadá se mantendrá el topónimo tradicional, y en el resto del mundo se visualizará una nomenclatura doble que incluye ambas referencias, la interfaz estadounidense adoptará en exclusiva el nuevo nombre oficial impulsado por la administración federal.