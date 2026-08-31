Trump exige juicio a líderes de Irán por crímenes de guerra

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran los lanzacohetes en la isla de Larak.

Donald Trump ha pedido públicamente que se enjuicie a los líderes de Irán por crímenes de guerra contra la humanidad después de calificar a la República Islámica de nación fallida. "Irán es oficialmente una nación fallida. ¡ESTÁ MUERTA!", proclamó Trump en Truth Social. "No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen moneda, no pagan a sus soldados ni a sus policías, la inflación está en el 300 %, y su liderazgo está en completo desorden y es incapaz de representar adecuadamente al país".

"Lo único que tienen son NOTICIAS FALSAS de EU, la voluntad de matar a sus manifestantes (ya hay más de 100 mil muertos). ¡Deben ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad) y un buen repertorio de ´MENTIRAS´", expresó.