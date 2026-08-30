Nicolás Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York

A través de las cuentas oficiales de Nicolás Maduro se difundieron imágenes recientes del exmandatario venezolano desde su reclusión en una prisión neoyorquina, las cuales fueron presentadas a sus simpatizantes como un mensaje de afecto. En las postales, fechadas el pasado 25 de junio, se le observa vistiendo ropa deportiva gris mientras se dirige a su familia y a la militancia chavista con palabras de agradecimiento por su respaldo.

La difusión de este material coincide con un panorama político marcado por el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Caracas y Washington, un vínculo que permaneció interrumpido durante siete años tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida el pasado 3 de enero en territorio venezolano durante una intervención militar estadounidense. Actualmente, ambos enfrentan procesos judiciales en tribunales de Nueva York vinculados a cargos por narcotráfico y delitos de portación de armas.

Paralelamente, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez concretó un convenio energético con Estados Unidos con una duración proyectada de 25 años, el cual contempla elevar la extracción de crudo por encima de los 1.5 millones de barriles diarios. Este acuerdo ha generado reacciones encontradas en el país sudamericano, reflejándose tanto en manifestaciones de rechazo organizadas por simpatizantes oficialistas en el centro de la capital para exigir la excarcelación de la pareja, como en el repliegue institucional hacia un nuevo esquema de cooperación bilateral en materia petrolera.