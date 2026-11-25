La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que México solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, después de que la exconductora abandonara Estados Unidos. La mandataria también anunció una nota diplomática a Washington para pedir explicaciones sobre el caso y cuestionó el retiro de la ficha roja de Interpol.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que Gómez Mont cuenta con nacionalidad española y que ingresó a territorio estadounidense con un pasaporte de ese país. Atribuyó a esa circunstancia su envío a España, en lugar de su entrega a las autoridades mexicanas, que la requieren por distintos procesos penales.

La información estadounidense establece que Gómez Mont aceptó una salida voluntaria y fue removida del país el 23 de noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional no precisó públicamente su destino en ese comunicado. La referencia a España fue expuesta por Sheinbaum al anunciar las gestiones para solicitar su entrega.

La exconductora permanecía bajo custodia migratoria desde el 30 de octubre, cuando fue detenida en Miami. Las autoridades estadounidenses señalaron que había excedido el plazo de estancia autorizado tras ingresar en enero de 2021. Su arresto respondió a cuestiones migratorias, aunque México ya buscaba su detención con fines de extradición.

Sheinbaum reclamó que las órdenes de aprehensión vigentes en México no derivaran en su traslado al país. También pidió aclarar por qué fue retirada la alerta internacional solicitada por las autoridades mexicanas. "Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos", afirmó durante la conferencia.

El gobierno federal no detalló cuándo enviará la nota diplomática ni informó de una respuesta de España a la solicitud. El anuncio, por tanto, corresponde a las gestiones emprendidas por México y no a una extradición autorizada o a una fecha confirmada para el regreso de Gómez Mont.

La presidenta vinculó su inconformidad con otras peticiones mexicanas pendientes ante Estados Unidos. Exigió reciprocidad en la cooperación judicial y recordó que México ha enviado a 94 personas requeridas por ese país. Entre los asuntos aún sin resolver mencionó solicitudes relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En México, Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las investigaciones también involucran a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por un supuesto esquema de empresas factureras y desvío de recursos públicos.