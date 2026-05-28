Aliens.gov: La Casa Blanca provoca confusión con mensaje sobre extraterrestres

En una maniobra que ha dejado a la opinión pública entre la confusión y la indignación, las plataformas oficiales de la Casa Blanca publicaron este jueves contenido con tintes cinematográficos que parecía prometer la mayor revelación de la historia: la presencia de inteligencia no humana en la Tierra. Sin embargo, detrás del despliegue visual de ciencia ficción, se escondía un mensaje de índole estrictamente política.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, utilizaba un lenguaje dramático afirmando que "ellos caminan entre nosotros" y mencionando un supuesto secreto de 60 años sobre seres viviendo entre la población civil. El mensaje venía acompañado de imágenes que emulaban un "rayo tractor" descendiendo sobre la frontera sur, una iconografía clásica del cine de invasiones extraterrestres.

La publicación incluía un enlace directo a un supuesto sitio gubernamental: Aliens.gov.

Al acceder al enlace, los usuarios no encontraron expedientes sobre el Área 51 o contactos con civilizaciones de la "Tierra interna". En su lugar:

Redirección estratégica: El sitio redirige a portales oficiales de control fronterizo y estadísticas sobre inmigración ilegal.

Juego de palabras: La administración utilizó el término legal en inglés "alien" (extranjero) para jugar con la expectativa del público interesado en los extraterrestres.

Contenido político: El sitio presenta datos sobre los cruces fronterizos y las políticas de detención, desvinculándose totalmente de cualquier narrativa sobre "vida en otros planetas".

La reacción de la comunidad que busca transparencia sobre los UAP y de diversos sectores civiles no se ha hecho esperar. Muchos consideran que este acto es una validación del escepticismo hacia la administración, sugiriendo que el tema extraterrestre sigue siendo tratado como una broma o una herramienta de distracción.

"Es una falta de respeto hacia quienes buscan la verdad sobre los fenómenos anómalos. Usar la curiosidad científica y el misterio nacional para hacer un punto político sobre la frontera es, como mínimo, cínico", comentó un analista político en redes sociales.

Para muchos, este incidente confirma que, a pesar de las promesas de desclasificación masiva, el gobierno sigue utilizando el estigma del tema "alien" para captar la atención de manera agresiva. Mientras la Casa Blanca se "ríe" del malentendido, queda la duda de si esta táctica de clickbait gubernamental erosionará aún más la confianza en las futuras comunicaciones oficiales sobre seguridad nacional.