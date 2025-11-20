La mexicana Fátima Bosch Fernández brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025

La representante de México, Fátima Bosch Fernández, hizo historia al asegurar un lugar en el codiciado Top 5 de Miss Universo 2025, celebrado en el Impact Arena de Bangkok. Con una actuación que combinó elegancia, resiliencia y un poderoso mensaje, la tabasqueña se colocó entre las máximas finalistas del certamen.

El pase de Bosch al Top 5 (junto a Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas) se selló tras una destacada participación en las etapas finales:

Pasarela de Gala: Fátima deslumbró con un espectacular vestido largo en color rojo con detalles dorados y una capa majestuosa. El atuendo, que evocó a las últimas ganadoras mexicanas del certamen, fue aclamado por su porte y seguridad en el escenario.

Avance Estratégico: La mexicana demostró ser una contendiente fuerte, asegurando previamente su lugar en el Top 30 y luego en el Top 12, manteniendo la esperanza de México por la cuarta corona universal.

Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, no solo destacó por su belleza, sino por la firmeza de su voz y su mensaje. En una de las etapas clave, la mexicana compartió un llamado al empoderamiento:

"Quisiera que todas las mujeres sepan que son suficientes, que no tengan miedo de ser ellas mismas. Hoy la sociedad ha estereotipado a las mujeres, no tenemos que cambiar. Desea llevar amor donde no hay, donde hay sufrimiento".

Este mensaje resonó con el público, especialmente tras el apoyo masivo que recibió semanas antes por su respuesta ante un incidente con un directivo del certamen en Tailandia, donde defendió su derecho a levantar la voz y ser respetada.

Desde el memorable grito de “¡Viva México!” en su presentación inicial, hasta su impecable pasarela en traje de baño blanco y dorado, Fátima Bosch se ha consolidado como un símbolo de la mujer mexicana fuerte, inteligente y con propósito.