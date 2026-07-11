Federación Mexicana de Fútbol planea amistoso: Cabo Verde en agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Fútbol se encuentra analizando la viabilidad logística para amarrar un partido amistoso internacional en el mes de agosto, teniendo como posible rival a la Selección de Cabo Verde. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones institucionales, la intención del comité directivo de la escuadra tricolor es aprovechar las fechas disponibles posteriores al torneo veraniego para mantener el ritmo de competencia del plantel y comenzar el nuevo proceso de preparación de cara a los siguientes compromisos oficiales.

Escenario del partido amistoso

El escenario principal contemplado para albergar este encuentro de carácter amistoso es la cancha del Estadio Azteca en la capital del país. Las autoridades del coloso de Santa Úrsula y los organizadores del evento evalúan las condiciones operativas de la plaza, buscando brindar un espectáculo accesible para la afición mexicana tras el cierre de las principales justas internacionales. La planeación de este cotejo responde a la estrategia de diversificar los rivales del representativo nacional frente a escuadras del continente africano que despliegan un juego de alta demanda física.

Estado de las negociaciones

Aunque las negociaciones con los federativos de la escuadra de Cabo Verde se encuentran en una fase preliminar de análisis y afinación de contratos, se espera que en las próximas semanas se emita un comunicado oficial para confirmar la fecha definitiva, los horarios y los canales de distribución de las localidades para el público general. El cuerpo técnico del combinado azteca ve con buenos ojos este emparejamiento, puesto que les permitiría observar el desempeño de nuevos elementos de la liga local y consolidar la estructura táctica del cuadro nacional.