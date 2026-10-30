Trump descalifica a periodista tras cancelar evento en Kansas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó descalificativos personales contra un periodista de la agencia Reuters tras ser cuestionado sobre si la cancelación de un evento público en el estado de Kansas respondía a eventuales complicaciones en su estado de salud. El altercado verbal ocurrió durante un intercambio con medios de comunicación a su arribo a la Base Conjunta Andrews, luego de concluir una gira de campaña por el estado de Carolina del Sur.

Ante la pregunta expresada por el corresponsal, el mandatario estadounidense reaccionó de forma destemplada y rechazó categóricamente cualquier padecimiento físico. "Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", respondió el jefe del Ejecutivo estadounidense al comunicador antes de sostener de forma tajante: "Me siento perfecto".

El evento cancelado en Kansas

El cuestionamiento del reportero surgió a raíz de la modificación en la agenda del mandatario, quien tenía previsto encabezar un mitin presencial en la localidad de Salina, Kansas, para respaldar la campaña de reelección del senador republicano Roger Marshall frente al candidato demócrata Adam Hamilton. El acto presencial fue cancelado de último momento y sustituido por una presentación en formato virtual. Al respecto, Trump argumentó que su presencia física no resultaba indispensable en la entidad debido al posicionamiento electoral de Marshall en las encuestas locales, pese a que la Casa Blanca no detalló en un inicio las causas del ajuste logístico.

Estrategia de campaña de Trump

El incidente ocurre en medio de un ritmo constante de actividades públicas organizadas por el mandatario republicano para movilizar a la base de votantes en la recta final del proceso electoral. La estrategia de campaña contempla visitas a estados clave como Florida e Iowa, además de la realización de más de una veintena de encuentros telefónicos y virtuales con electores, mientras persisten los cuestionamientos periodísticos sobre la intensidad de los recorridos y la logística del Ejecutivo.