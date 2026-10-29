Flávio Bolsonaro se autoproclama presidente tras elecciones en Brasil

SÃO PAULO — El senador de tendencia conservadora Flávio Bolsonaro, quien abandonó el territorio brasileño con destino a los Estados Unidos tras ser derrotado en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, se proclamó este miércoles como el verdadero presidente electo del país sudamericano mediante una carta abierta publicada en sus plataformas oficiales de redes sociales.

En la misiva pública emitida desde el extranjero, el legislador desconoció de manera abierta los cómputos oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, los cuales otorgaron la victoria definitiva al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el 52 por ciento de los sufragios, frente al 48 por ciento obtenido por el representante del Partido Liberal. El excandidato sostuvo, sin presentar elementos probatorios, que la contienda nacional se vio afectada por supuestas irregularidades durante la jornada de votación.

El excandidato presidencial arribó a la ciudad de Miami, Florida, tras completar una travesía aérea en una aeronave privada que incluyó escalas operativas en Argentina y Ecuador. Su salida de la nación sudamericana ocurrió tras el incumplimiento de una orden dictada por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, la cual le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes en un plazo improrrogable de 24 horas, en el marco de un proceso judicial abierto en su contra por presuntas operaciones de lavado de dinero.

A través del documento difundido entre sus simpatizantes, Bolsonaro argumentó que su desplazamiento al exterior responde a una supuesta persecución política e institucional en su contra y comparó su condición actual con la de diversos dirigentes políticos de la región. Durante su mensaje, el senador expresó un agradecimiento explícito al presidente argentino Javier Milei y al mandatario estadounidense Donald Trump por la recepción y el cobijo brindado a él y a su núcleo familiar tras su llegada al estado de Florida.

Bolsonaro abandona Brasil tras ser derrotado en la segunda vuelta electoral.

Asimismo, el dirigente opositor cuestionó la decisión judicial de prorrogar el horario de cierre de las casillas en la jornada comicial, argumentando que dicha medida alteró la tendencia de los resultados finales. Sin embargo, los registros del órgano electoral reflejaron que dicha extensión de tiempo involucró un margen mínimo de votantes que no alteró en absoluto la ventaja de más de cuatro millones de sufragios conseguida por la fórmula oficialista ganadora.

El senador critica la decisión judicial sobre el cierre de casillas en las elecciones.

A pesar de las denuncias mediáticas vertidas por el senador desde el exilio, la totalidad de las instituciones públicas de la nación sudamericana, así como la cúpula directiva del propio partido político que impulsó su candidatura, reconocieron de forma oficial la plena validez de los comicios y la ratificación del triunfo del presidente electo para el periodo constitucional correspondiente.