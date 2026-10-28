Orden errónea podría ser la responsable de de la colisión entre dos trenes en España

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid dejó un saldo preliminar de 68 personas fallecidas y decenas de heridos. Las primeras líneas de investigación apuntan a que una instrucción desacertada desencadenó la colisión entre un convoy de Ave y otro de la empresa Iryo en la estación de Urda, provincia de Toledo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó en conferencia de prensa que la falla inicial del sistema de seguridad obligó a detener diversos trenes. Sin embargo, desde el centro de control se autorizó posteriormente la reanudación de la marcha de un convoy —el cual recorrió cerca de 25 kilómetros— sin establecer una restricción de velocidad ni percatarse de que el Iryo permanecía estático en las vías con una señal roja activa. "Se da una orden para que reanude la marcha [...] a todas luces una decisión errónea" que culminó en el impacto frontal por alcance, señaló el funcionario.

Desde el lugar de los hechos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial y prometió que el Ejecutivo llegará "hasta el final" para esclarecer los hechos. Asimismo, advirtió que de comprobarse negligencias, estas saldrán a la luz y se aplicarán medidas contundentes.

Sánchez enfatizó que este suceso, sumado al ocurrido el pasado mes de enero en Adamuz —el cual cobró 46 vidas—, representa un golpe inaceptable para la infraestructura ferroviaria del país, por lo que se implementarán acciones severas para garantizar la seguridad de los usuarios y recuperar la confianza en el sistema de transporte.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, detalló que de las 68 víctimas mortales confirmadas hasta el momento, 24 viajaban en el Ave y 44 en el Iryo. En cuanto a los lesionados, los servicios médicos reportan 15 heridos de gravedad y más de 50 atenciones de carácter leve en centros hospitalarios.

Las autoridades advierten que la cifra de decesos podría incrementarse, ya que las labores de remoción de escombros continúan y aún se revisan los restos de los vagones siniestrados. Mientras tanto, peritos de la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operador encargado de regular el tráfico en dicha línea de alta velocidad.