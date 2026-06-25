Se agrava la emergencia en Venezuela: aumentan a 164 los fallecidos tras los sismos

La emergencia provocada por los fuertes sismos registrados en Venezuela continúa intensificándose. Las autoridades informaron que el número de víctimas mortales ascendió a 164, mientras que la cifra de personas lesionadas llegó a 971, reflejando un aumento significativo en comparación con los primeros reportes difundidos tras el desastre.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron la tarde del 24 de junio y han generado severas afectaciones en distintas regiones del país. Además, se han contabilizado 30 réplicas desde que ocurrieron los dos eventos principales.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la actualización de las cifras durante una declaración a Vezonala Televisión, donde detalló que los equipos de emergencia continúan atendiendo las consecuencias de los sismos.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó una probabilidad del 42 por ciento de que el saldo final pueda ubicarse entre 10 mil y 100 mil personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes, el primer sismo, de magnitud 7.2, se registró a las 18:04 horas en la zona de la costa central del país, con epicentro en la ciudad de San Felipe. Segundos después ocurrió un segundo movimiento telúrico de magnitud 7.5, cuyo epicentro fue localizado cerca del municipio de Yumare.

Las afectaciones se han extendido a varias entidades, incluyendo Caracas, Falcón, La Guaira, Miranda y Carabobo, donde se reportaron derrumbes de edificios. Asimismo, se registraron interrupciones en el suministro de gas y daños en los servicios de electricidad y agua.

Mientras tanto, brigadas de rescate y habitantes de las zonas afectadas continúan movilizándose en busca de sobrevivientes entre los escombros.

Ante la magnitud de la emergencia, México expresó su respaldo a Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad mediante un mensaje en redes sociales e indicó que su gobierno prepara apoyo, luego de que las autoridades venezolanas solicitaran asistencia con personal especializado en rescate y atención sanitaria.