Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de estado de emergencia en todo el país tras los fuertes terremotos que sacudieron varias regiones, incluyendo la capital, Caracas. La funcionaria informó que las labores de respuesta están enfocadas en el rescate de personas afectadas y aseguró que el país enfrentará la situación mediante la coordinación de todos los cuerpos de socorro.

Como parte de las medidas adoptadas, Rodríguez ordenó el cierre temporal del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a daños en su infraestructura, además de la suspensión de clases en todo el territorio nacional y la paralización de actividades no esenciales durante el resto de la semana. También indicó que se han registrado al menos 20 réplicas posteriores a los sismos principales.

De acuerdo con reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7.1 y 7.5, con apenas un minuto de diferencia entre ambos eventos. Las autoridades señalaron que el fenómeno ocurrió a las 17:04 horas, tiempo local.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que la intensidad aproximada fue cercana a los 7 grados de magnitud. Los análisis técnicos indicaron además que se trató de sismos superficiales, con profundidades estimadas entre 10 y 13.2 kilómetros, lo que aumentó su impacto en superficie.

Las autoridades continúan evaluando los daños estructurales, el número de personas afectadas y la magnitud total de las afectaciones en todo el país.