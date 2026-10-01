Francia: Protestas estudiantiles llevan a reunión de emergencia de Lecornu

Francia enfrenta creciente ola de protestas estudiantiles; gobierno convoca reunión de emergencia

PARÍS. La creciente ola de protestas estudiantiles que se extiende por Francia llevó al primer ministro Sébastien Lecornu a convocar una reunión de crisis, mientras las movilizaciones aumentan la presión sobre su gobierno.

Las manifestaciones comenzaron en la región de París y se han extendido a distintos puntos del país. Los estudiantes reclaman mayores recursos para las escuelas, más profesores, mejores condiciones en los planteles y jornadas académicas menos cargadas.

Enfrentamientos y consecuencias de las protestas

El conflicto también ha estado marcado por enfrentamientos entre jóvenes y policías. Las autoridades reportaron cientos de detenciones y decenas de personas heridas, mientras que en algunos centros educativos se han registrado bloqueos, incendios y daños materiales.

Entre las principales inconformidades de los estudiantes se encuentran la falta de personal docente, aulas saturadas, infraestructura deteriorada y la presión relacionada con el sistema de acceso a la universidad.

Respuesta del gobierno ante la crisis educativa

Ante el avance de las protestas, Lecornu canceló los desplazamientos previstos de varios ministros para concentrar los esfuerzos del gobierno en atender la situación.

El movimiento ocurre además en un momento de tensión por el proyecto de presupuesto para 2027 y los recortes al gasto público, que también han provocado movilizaciones de trabajadores del sector público.

Mientras continúan las protestas, el gobierno francés busca contener los episodios de violencia y, al mismo tiempo, atender las demandas relacionadas con las condiciones de la educación secundaria.