Historia de intervenciones de Estados Unidos en América Latina

La reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro se suma a una extensa lista de intervenciones que han moldeado la geopolítica de América Latina durante los últimos dos siglos. Bajo justificaciones que han evolucionado desde la protección de intereses comerciales hasta la lucha contra el comunismo y el narcoterrorismo, Washington ha mantenido una presencia constante en los asuntos internos de la región.

Expertos coinciden en que la operación ejecutada este 3 de enero de 2026 evoca episodios históricos donde el uso de la fuerza directa redefinió el rumbo de naciones enteras.

Cronología de las intervenciones más notorias

A lo largo de la historia, diversas naciones han experimentado la bota militar o la influencia política de Estados Unidos:

México (1846-1848 / 1914): La intervención más profunda resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. En 1914, tropas estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz durante siete meses.

Guatemala (1954): El derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, orquestado por la CIA, marcó el inicio de décadas de inestabilidad para proteger intereses de corporaciones fruteras.

Cuba (1961): La fallida invasión de Bahía de Cochinos buscó derrocar a Fidel Castro, consolidando la ruptura diplomática que persiste hasta hoy.

Panamá (1989): La operación "Causa Justa" para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico, guarda similitudes tácticas con el reciente traslado de Maduro a Nueva York.

El Plan Cóndor y la Guerra Fría

Durante las décadas de los 70 y 80, la intervención estadounidense se volvió más sofisticada a través del apoyo a dictaduras militares en el Cono Sur. El llamado Plan Cóndor fue una operación coordinada para eliminar a opositores de izquierda en países como Argentina, Chile y Uruguay, contando con el respaldo tácito de la inteligencia estadounidense.

Un nuevo capítulo en 2026

La captura de Maduro en Caracas representa la séptima intervención de gran escala en los últimos 75 años, según registros de archivos históricos. A diferencia de las "guerras bananeras" de principios del siglo XX, la acción actual se justifica bajo la premisa de la seguridad hemisférica y el combate a carteles vinculados al estado venezolano.

Sin embargo, para países como México y organizaciones internacionales, este acto reabre el debate sobre la vigencia de la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional frente al poderío militar de la potencia del norte.