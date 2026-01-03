Venezuela Libre: capturan a Maduro por narcotráfico

En las primeras horas de la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, una operación militar de gran escala liderada por Estados Unidos culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ataques terrestres y aéreos en Caracas. El golpe estratégico contra la cúpula del régimen fue anunciado por el presidente estadounidense, quien calificó la acción como una operación quirúrgica destinada a desmantelar un narco-Estado que, tras décadas de socialismo autoritario y corrupción, se había convertido en un eje del tráfico de drogas y de la represión interna.

Donald Trump, en una rueda de prensa ofrecida el mismo día, señaló que el operativo se había planificado durante meses en el marco de la campaña contra el narcotráfico, y que Maduro —acusado de liderar el infame Cártel de los Soles— será juzgado por narcoterrorismo y otros cargos criminales en Nueva York. El mandatario afirmó que, una vez neutralizada la amenaza, Estados Unidos estará fuertemente involucrado en la estabilización de Venezuela y en la reconstrucción de sus instituciones, alegando que se trata de una medida necesaria de defensa continental ante la crisis de drogas y delincuencia que afecta tanto a EE. UU. como a la región.

En su intervención, Trump también resaltó que detrás del régimen y sus redes operan organizaciones como el Tren de Aragua, vinculadas con violencia y tráfico internacional, y mencionó que investigaciones abiertas señalan posibles conexiones de narcotráfico con estructuras criminales en México y otros países. El presidente insistió en que la caída de Maduro representa un paso crucial para frenar el flujo de drogas hacia el norte y proteger a las comunidades afectadas por la crisis del fentanilo y otros estupefacientes.

La detención del líder chavista no solo constituye un terremoto geopolítico, sino también un duro golpe al modelo de gobierno populista que en Venezuela derivó en hiperinflación, migración masiva y colapso de los servicios públicos. La economía venezolana, que alguna vez fue la más próspera de Sudamérica, se hundió bajo décadas de políticas socialistas que destruyeron la producción interna, vaciaron las arcas estatales y transformaron los recursos petroleros en una maquinaria de represión interna. La celebración entre comunidades venezolanas exiliadas —en Florida, España y otros países— refleja el deseo de millones de ciudadanos de recuperar un país libre de dictadura y de influencia del narcotráfico.

Mientras tanto, el mundo debate la legalidad y las implicaciones de la acción estadounidense. Aliados y adversarios han expresado desde respaldo hasta condena, subrayando tensiones en torno a la soberanía, el derecho internacional y la legitimidad de intervenir militarmente para poner fin a un régimen criminal. Para muchos analistas, la captura de Maduro confirma que los gobiernos populistas que utilizan las instituciones del Estado para proteger al crimen organizado y perpetuar su poder terminan destruyendo la vida de sus ciudadanos y dejando un legado de dolor y desesperanza.

Empresas estadounidenses invertirán en la industria petrolera venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera de Venezuela, actualmente en muy mal estado.

«Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país», afirmó Trump al explicar los detalles del operativo militar que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predominan crudos extrapesados que requieren diluyentes y tecnología especializada para su producción. Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP, en 2024 las reservas probadas del país se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles (MMB), frente a los 303,56 MMB registrados en 2020.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indica que Venezuela concentra aproximadamente el 17 % de las reservas petroleras probadas del mundo, aunque su producción actual representa solo una fracción de ese potencial.

La gestión de los recursos petroleros está a cargo de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) y sus filiales. PDVSA es una empresa estatal creada en 1975 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Desde la aprobación de la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), la empresa ejerce el control directo de los recursos energéticos y opera tanto en asociación con multinacionales como en proyectos propios.

Debido a deficiencias estructurales, falta de inversión y al impacto de las sanciones estadounidenses, la producción petrolera venezolana cayó drásticamente desde comienzos de la década de 2010. Aunque el país llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, la producción se desplomó a mínimos históricos en los años siguientes.

En 2024, la producción promedio fue de aproximadamente 921.000 barriles por día (bpd), un aumento respecto a 2023, pero aún muy por debajo de su capacidad potencial. En 2025, según datos de la OPEP, la producción se mantuvo alrededor o ligeramente por encima del millón de bpd, con picos de hasta 1,1 millones de bpd en algunos meses.

Pese a sus enormes reservas, Venezuela no figura entre los diez principales productores de petróleo del mundo. Países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia han ocupado gran parte de la cuota de mercado perdida por el país sudamericano. Actualmente, los principales compradores del crudo venezolano son clientes asiáticos, incluidas empresas de China e India, aunque los destinos varían según contratos y condiciones del mercado.