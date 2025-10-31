JetBlue aterriza de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos. Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México, a Nueva Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida. La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

A través de un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo del Airbus 320 aterrizó en Tampa, Florida, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL VUELO 1230 DE JETBLUE?

El vuelo 1230 de JetBlue partió del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino final en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

Sin embargo, empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2:30 de la tarde. Los pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados después de una repentina pérdida de altitud.

El "Personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", expresó la aerolínea JetBlue en comunicado.

Añadió que la nave fue retirada de servicio para su inspección, así como que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando.

"Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa", expresó JetBlue en un comunicado. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados".