Cae OTRO GRUPO de sospechosos por el robo millonario en el Museo del Louvre

Las autoridades francesas anunciaron la detención de cinco nuevos sospechosos presuntamente vinculados con el robo millonario al Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre. Con estas aprehensiones, ya son siete las personas bajo custodia por el espectacular asalto que dejó pérdidas estimadas en 88 millones de euros en joyas y piezas históricas.

De acuerdo con la policía, uno de los detenidos fue identificado gracias a pruebas de ADN encontradas en el sitio del crimen, lo que lo convierte en un objetivo clave dentro de la investigación. Los otros cuatro habrían participado de manera indirecta o poseer información relevante para esclarecer cómo se organizó el robo y el paradero de las obras sustraídas, que hasta ahora no han sido recuperadas.

El operativo de captura se realizó la noche del miércoles 29 de octubre, casi dos semanas después del atraco. Lasautoridades confían en que estas detenciones permitirán reconstruir la logística del golpe y determinar si los implicados pertenecen a una red criminal más amplia.

Uno de los primeros sospechosos fue arrestado días atrás en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, cuando intentaba huir rumbo a Argelia, lo que ayudó a orientar la investigación hacia otros posibles colaboradores.

Un robo ejecutado en menos de siete minutos

Según las investigaciones, el asalto al Louvre se llevó a cabo en la mañana del 19 de octubre. Cuatro hombres llegaron al museo en un camión de mudanza robado, equipado con una grúa y una escalera extensible, lo que les permitió acceder a la galería Apollo, ubicada en el primer piso.

Vestidos como empleados de mantenimiento, irrumpieron en el recinto, rompieron vitrinas y sustrajeron joyas de valor histórico incalculable, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón I regaló a su esposa María Luisa, y una diadema con 212 perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia, consorte de Napoleón III.

La operación duró apenas siete minutos, y los ladrones permanecieron dentro del museo solo cuatro minutos antes de huir. Dos de ellos escaparon en motocicleta, dejando rastros de ADN en las vitrinas y en el vehículo utilizado.

Mientras el paradero de las joyas sigue siendo un misterio, las autoridades mantienen la esperanza de que los nuevos arrestos conduzcan a la recuperación de las piezas robadas y la desarticulación total del grupo delictivo responsable del robo más audaz en la historia reciente del Louvre.