FBI desmantela red de "guarderías fantasma" en Minneapolis

El Buró Federal de Investigaciones, FBI, llevó a cabo una serie de operativos en la ciudad de Minneapolis, donde allanó más de 20 ubicaciones como parte de una investigación por presunto fraude relacionado con guarderías inexistentes.

Las autoridades federales indagan a diversas empresas, en su mayoría propiedad de ciudadanos de origen somalí, entre las que se encuentran estancias infantiles registradas oficialmente pero que, según las pesquisas, reportaban servicios que en realidad no se prestaban. Varios de estos sitios se encontraban vacíos o fuera de funcionamiento, pese a continuar generando ingresos mediante facturación.

Las autoridades federales investigan más de 20 guarderías en Minneapolis.

De acuerdo con reportes difundidos por Fox News, el caso tomó fuerza luego de que un creador de contenido documentara en video las condiciones de estos lugares, evidenciando la ausencia de actividad en espacios que, en teoría, operaban como guarderías.

El fraude en guarderías en Minnesota ha sido un problema recurrente.

El estado de Minnesota ya había sido señalado anteriormente por casos de fraude. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió durante la pandemia, cuando se detectó un desfalco millonario vinculado a un programa social, con múltiples personas detenidas y procesadas.

Las redadas del FBI son parte de una estrategia contra delitos financieros.

Las redadas actuales forman parte de una estrategia más amplia del gobierno encabezado por Donald Trump, enfocada en combatir delitos financieros y reforzar la supervisión de programas y servicios que reciben recursos públicos.