Israel promete investigar ataque aéreo contra Ráfah

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio a conocer que su estado investigará el bombardeo que sufrió una zona de refugiados en la ciudad de Ráfah, al sur de la Franja de Gaza, donde fallecieron mujeres y niños.

"En Ráfah ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, algo salió trágicamente mal, por desgracia", dijo en un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por los gritos de los legisladores de la oposición.

"Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones, porque ésta es nuestra política".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó de "grave incidente" el bombardeo en la víspera del Ejército sobre la ciudad de Ráfah, que dejó al menos 45 muertos, durante su intervención este lunes en la Knesset, entre los abucheos y las protestas de las familias de los rehenes allí presentes.