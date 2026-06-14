Tragedia aérea en Río de Janeiro: seis muertos, entre ellos Gaspi

Una tragedia aérea ha conmocionado al mundo del entretenimiento y las redes sociales. La mañana de este domingo, un catastrófico choque entre dos helicópteros en la zona oeste de Río de Janeiro se cobró la vida de seis personas, entre las que se confirman figuras de gran relevancia internacional como el irreverente creador de contenido argentino Gaspi, el laureado cineasta Lucas Vignale y el reconocido intérprete estadounidense Oliver Tree.

De acuerdo con los informes emitidos por el Cuerpo de Bomberos local, las aeronaves colisionaron en el aire, provocando que una de ellas se desplomara directamente sobre el estacionamiento privado de un centro comercial.

Incendio masivo: El desplome generó una fuerte explosión que alcanzó una estación de suministro eléctrico, desatando un incendio en cadena que consumió por completo cerca de 20 vehículos eléctricos estacionados en el punto del impacto.

Labores de rescate: En una primera inspección dentro de la aeronave incendiada, los bomberos recuperaron cinco cuerpos calcinados. Momentos después y a unos 100 metros de distancia, los cuerpos de emergencia localizaron el segundo helicóptero junto a la sexta víctima fatal.

El saldo mortal incluye a personalidades muy destacadas de la música, el cine y las plataformas digitales:

Gaspar Prim Díaz ("Gaspi") / 2.8 millones de seguidores: El influencer argentino era sumamente popular por sus videos de humor ácido y situaciones extremas en la calle. Su fama se catapultó aún más tras subir al ring en "La Velada del Año", el masivo evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España.

Lucas Vignale / 28 años: Cineasta y productor audiovisual oriundo de Buenos Aires. Compañero de proyectos de Gaspi (a quien acompañó en su pelea en Sevilla), Vignale poseía una destacada trayectoria en el circuito del trap, habiendo colaborado con figuras de la talla de Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. En el ámbito cinematográfico, dirigió el corto La Pasión (2024) junto al actor Lorenzo Ferro, con quien este mismo 2026 acababa de estrenar el largometraje El Tren Fluvial, ovacionado en el Festival de Cine de Berlín.

Oliver Tree / 32 años: El extravagante cantante y productor californiano, famoso por hits mundiales como "Life Goes On" (que supera los 400 millones de vistas en YouTube), perdió la vida a las puertas de iniciar una ambiciosa gira de conciertos por el continente europeo programada para el mes de julio.

Las autoridades brasileñas también identificaron al resto de los ocupantes fallecidos en el siniestro. En la primera aeronave viajaban, junto a los artistas internacionales, el piloto Alexandre Souza y el productor musical de origen brasileño Lucas Brito Chaves (conocido en el medio artístico como Lucas Frota). Por su parte, en el segundo helicóptero que cayó a un centenar de metros de distancia, volaba únicamente el piloto, identificado como Charles Marsillac.

Las agencias de aviación civil de Brasil ya han iniciado los peritajes correspondientes para determinar las causas que provocaron el trágico choque en pleno vuelo.