Localizan a 10 migrantes mexicanos ocultos en zona rural de Maverick, Texas

MAVERICK, TEXAS.- Un operativo conjunto entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y agencias federales permitió la localización y aseguramiento de 10 migrantes mexicanos que permanecían ocultos entre la vegetación en una zona rural del condado de Maverick.

De acuerdo con información difundida por el DPS Región Sur de Texas, la localización fue posible gracias a la intervención de la unidad canina Bona y su manejador, quienes realizaron un rastreo de aproximadamente cinco kilómetros para seguir el rastro de las personas que intentaban evitar ser detectadas por las autoridades.

El operativo se llevó a cabo en una zona rural del condado de Maverick, donde se encontraron a los migrantes.

La operación contó además con el respaldo de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos recursos aéreos reforzaron las labores de búsqueda y vigilancia en el área.

Tras concluir el seguimiento, los agentes localizaron a los 10 migrantes escondidos entre la maleza y procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos por las autoridades federales en materia migratoria.

La unidad canina Bona realizó un rastreo de cinco kilómetros, crucial para la localización de los migrantes.

El Departamento de Seguridad Pública destacó la relevancia de las unidades caninas en las labores de vigilancia fronteriza, al señalar que su entrenamiento especializado permite detectar y ubicar personas en terrenos de difícil acceso donde la búsqueda convencional resulta más compleja.

La corporación añadió que la coordinación entre agencias estatales y federales fortalece las estrategias de seguridad implementadas en la frontera sur de Texas.

Las autoridades reiteran que continuarán con estos operativos en la frontera sur de Texas.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en la región como parte de las acciones permanentes de vigilancia y control fronterizo.