Terror en ICE de Dallas: atacante abre fuego y muere en el lugar

Dallas, Texas – 24 de septiembre. Un violento tiroteo sacudió esta mañana las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, luego de que un individuo armado atacara desde el techo del edificio. El agresor, quien fue identificado como un presunto francotirador, falleció en el lugar tras provocarse una herida de bala autoinfligida, según confirmó la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El incidente dejó varias personas heridas y otras fallecidas, aunque hasta el momento las autoridades no han proporcionado cifras exactas. Las primeras versiones indican que las víctimas serían migrantes que se encontraban bajo custodia en el centro. De acuerdo con reportes preliminares, al menos tres de ellos fueron alcanzados por los disparos y trasladados de inmediato a hospitales cercanos.

Madison Sheahan, subdirector del ICE, declaró que ningún agente de la institución resultó lesionado durante el ataque. "Sabemos que hubo múltiples víctimas y que el tirador se quitó la vida. Aún desconocemos el motivo detrás de este acto violento, pero este tipo de ataques deben terminar", expresó a medios locales.

El hecho generó un despliegue de seguridad en la zona y mantiene en alerta a las autoridades, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y la identidad del agresor.