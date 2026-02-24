Claudia Sheinbaum enviará Reforma Electoral al Congreso este miércoles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que será este miércoles cuando envíe formalmente al Congreso de la Unión su propuesta de Reforma Electoral, luego de haber realizado una serie de modificaciones y ajustes de último momento al proyecto original.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la democracia, reducir los costos excesivos de los procesos electorales y garantizar la imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar los comicios. La reforma se presenta como uno de los pilares legislativos de su administración para este 2026.

Puntos clave de la propuesta de Reforma Electoral

Aunque el contenido íntegro se dará a conocer tras su presentación oficial, se han adelantado algunos de los ejes principales que han sido objeto de ajustes en los últimos días:

- Reducción de financiamiento: Se busca optimizar el gasto de los partidos políticos y reducir el presupuesto operativo de los organismos electorales.

- Elección de autoridades: Se mantiene el planteamiento de modificar el método de selección de consejeros y magistrados, buscando que tengan un mayor respaldo ciudadano.

- Modernización tecnológica: La reforma incluiría incentivos para implementar mecanismos de votación electrónica de manera gradual.

- Ajustes de representación: Se evalúa la reducción de legisladores plurinominales para adelgazar el aparato legislativo.

Un proceso de consenso y modificaciones

Sheinbaum explicó que la decisión de presentar la iniciativa este miércoles se debió a la necesidad de incorporar sugerencias derivadas de mesas de diálogo y revisiones técnicas. "Estamos puliendo los últimos detalles para que sea una propuesta sólida que responda a lo que el pueblo de México ha solicitado: elecciones limpias, transparentes y menos costosas", afirmó.

La presentación de esta reforma ocurre en un contexto de intenso debate político, donde los partidos de oposición han manifestado su preocupación por la autonomía de las instituciones electorales. Sin embargo, el bloque oficialista en el Congreso se ha declarado listo para iniciar el análisis y discusión de la minuta de inmediato.

Se espera que tras la entrega del documento este 25 de febrero, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales inicien el proceso de dictaminación, el cual marcará el rumbo de la política electoral mexicana de cara a los próximos años.