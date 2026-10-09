Navi Pillay recibe el Premio Nobel de la Paz 2026 por su lucha en derechos humanos

Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, es una abogada y jurista sudafricana cuya carrera ha estado vinculada a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento del derecho internacional. De acuerdo con la información difundida, el Comité Noruego del Nobel le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 en reconocimiento a sus esfuerzos para impulsar un sistema jurídico internacional más amplio.

Al explicar la distinción, el comité destacó su liderazgo y su compromiso con la consolidación de mecanismos legales capaces de llevar ante la justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Una trayectoria marcada por la lucha contra la discriminación

Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, en el seno de una familia tamil. Su vida y su carrera profesional se desarrollaron en un contexto marcado por el apartheid, un sistema de segregación racial institucionalizado en el país entre 1948 y 1994.

Frente a ese escenario de exclusión, inició su trabajo como abogada en defensa de personas discriminadas y activistas. En 1967 hizo historia al convertirse en la primera mujer no blanca en establecer su propio despacho jurídico en Natal. Años más tarde, también se convirtió en la primera mujer en ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Sudáfrica.

Uno de los episodios destacados de su trayectoria ocurrió en 1973, cuando consiguió que los presos políticos recluidos en la isla de Robben, entre ellos Nelson Mandela, tuvieran derecho a contar con representación legal.

Su paso por Naciones Unidas y la justicia internacional

Entre 2008 y 2014, Pillay se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo desde el que estuvo vinculada a la promoción y protección de las garantías fundamentales.

Su trayectoria también incluye la presidencia de una comisión de investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado entre 2021 y 2025. Según la información proporcionada, ese organismo concluyó que Israel cometía genocidio en Gaza.

Además, Pillay participa como jueza en la Corte Internacional de Justicia en el caso relacionado con Myanmar, país señalado por acusaciones de genocidio.

Un reconocimiento ligado al derecho internacional

La distinción anunciada en el texto coloca a Pillay junto a otras figuras sudafricanas que han recibido el Nobel de la Paz, como Nelson Mandela y F. W. de Klerk.

Su trayectoria reúne décadas de trabajo jurídico, defensa de personas perseguidas por motivos políticos y participación en organismos internacionales dedicados a examinar graves violaciones de los derechos humanos.

Más allá del reconocimiento, su carrera refleja la importancia de los mecanismos judiciales internacionales en la búsqueda de justicia y en los esfuerzos por evitar que los crímenes más graves queden sin consecuencias.