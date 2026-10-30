León XIV hace historia: el primer papa que vota en unas elecciones de Estados Unidos

El papa León XIV protagoniza un hecho histórico al convertirse en el primer pontífice del que se tiene conocimiento que participa en un proceso electoral de Estados Unidos. A pesar de encabezar la Iglesia católica y ser jefe de Estado del Vaticano, Robert Francis Prevost mantiene su ciudadanía estadounidense, condición que le permite ejercer su derecho al sufragio.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó este viernes que el religioso ya emitió su voto por correo para las próximas elecciones intermedias estadounidenses. Ante este acontecimiento, el pontífice expresó su respaldo a la participación ciudadana en la democracia y manifestó su convicción sobre la importancia de que las personas puedan intervenir en las decisiones electorales de su país.

León XIV, el primer papa en votar en EE.UU.

Asimismo, recordó que durante el tiempo que vivió en Perú también participó en elecciones, siempre que cumpliera con los requisitos para votar.

De acuerdo con información difundida por agencias internacionales, no existen registros conocidos de otro papa que haya ejercido su derecho al voto en unas elecciones. León XIV, quien nació y creció en Chicago, Illinois, bajo el nombre de Robert Francis Prevost, ha mantenido su nacionalidad estadounidense pese a residir actualmente en Roma.

Por su parte, el diario Chicago Sun-Times informó que el pontífice inició el trámite para solicitar su boleta electoral por correo desde el pasado 3 de octubre. Su registro electoral está vinculado al domicilio de su hermano, ubicado en New Lenox.

Importancia de las elecciones intermedias en EE.UU.

La publicación también dio a conocer que Prevost cuenta con antecedentes de participación en distintos procesos electorales. Entre ellos figuran las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, además de varias contiendas primarias celebradas en 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016.

Los comicios de medio término en Estados Unidos están programados para el martes 3 de noviembre. Esta jornada electoral será relevante porque permitirá conocer el nivel de respaldo ciudadano que conserva el Partido Republicano, encabezado por la corriente política del presidente Donald Trump.

Durante estas elecciones, los estadounidenses decidirán qué partido tendrá el control del Congreso, actualmente en manos republicanas. El resultado será determinante para la aprobación o el rechazo de las iniciativas legislativas impulsadas desde la Presidencia.

Además de la disputa por el Poder Legislativo, se elegirán 39 gobernadores. En estados como California, Texas, Florida y Arizona, la participación de la comunidad latina tendrá especial relevancia.

El voto del pontífice permanece bajo secreto

Aunque la participación electoral de León XIV ya fue confirmada, no se conoce por qué opción política se inclinó el papa, pues su decisión forma parte del ejercicio libre y secreto del voto.

Sin embargo, el pontífice ha manifestado desacuerdos con algunas posturas de Donald Trump, particularmente en lo relacionado con las medidas contra la migración y los conflictos bélicos que reciben financiamiento estadounidense.

De esta manera, la participación de León XIV en las elecciones representa un acontecimiento inédito del que se tiene registro, al tratarse de un papa que, sin dejar de lado sus responsabilidades religiosas y como jefe de Estado del Vaticano, conserva y ejerce sus derechos como ciudadano estadounidense.