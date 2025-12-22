Nicolás Maduro denuncia ante la ONU la incautación de un buque en Venezuela

El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, anunció este domingo que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales tras la incautación de un buque de transporte de petróleo por parte de fuerzas estadounidenses en aguas internacionales. Caracas ha calificado el incidente como un acto de "piratería moderna" y un "secuestro" de bienes nacionales.

La tensión escaló luego de que la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmara la operación de aseguramiento de la embarcación, la cual presuntamente operaba bajo las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Según el gobierno venezolano, esta acción militar no solo atenta contra su patrimonio, sino que también ha resultado en la desaparición forzada de la tripulación, de la cual se desconoce el paradero actual.

Argumentos Jurídicos y Geopolíticos

Venezuela sostiene que la intervención de Estados Unidos viola flagrantemente el Artículo 2 de la Carta de la ONU y la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar. El comunicado oficial emitido por la administración de Maduro enfatiza los siguientes puntos:

Violación de Soberanía: El gobierno venezolano afirma que Washington actúa fuera del marco legal internacional para asfixiar la economía y el desarrollo energético del país.

Desaparición de Tripulantes: Se exige la aparición inmediata y segura de los trabajadores que operaban el navío.

Resistencia Económica: Maduro reiteró que la industria de hidrocarburos seguirá operando de manera soberana a través de su estrategia de "motores de desarrollo productivo", pese a las presiones externas.

Escalada en la Relación Caracas-Washington

Este suceso marca un nuevo punto crítico en la relación bilateral en este cierre de 2025. Mientras Estados Unidos justifica la incautación como parte de su estrategia para combatir el financiamiento de lo que denomina una dictadura y redes de narcotráfico, Venezuela advierte que los responsables de estas acciones deberán responder ante la justicia internacional en un futuro cercano.

La disputa pone a prueba los mecanismos de arbitraje global en un entorno de alta sensibilidad energética, donde la interceptación de suministros de crudo suele impactar directamente la estabilidad de los mercados petroleros internacionales.