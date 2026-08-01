Avalancha en Broad Peak: Nirmal Purja y su equipo en riesgo

Un intenso operativo de búsqueda y rescate se encuentra en marcha en el Karakórum tras registrarse una severa avalancha en el Broad Peak, la decimosegunda montaña más alta del mundo. El incidente afectó directamente a la expedición liderada por el célebre alpinista nepalí Nirmal Purja, conocido por sus récords mundiales en el ascenso de las catorce cumbres de más de 8,000 metros.

¿Cómo ocurrió la avalancha en Broad Peak?

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades de montaña y agencias de expedición, el desprendimiento de nieve ocurrió en un tramo de alta complejidad técnica mientras el grupo avanzaba hacia los campamentos superiores de la montaña.

Tras el impacto de la avalancha, el contacto con Nirmal Purja y varios integrantes de su equipo se interrumpió de forma repentina, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia entre los grupos asentados en el campamento base.

Acciones de la autoridad

Las labores de localización se enfrentan a condiciones extremas debido a la altitud y al clima adverso de la zona. Entre las acciones desplegadas destacan:

Movilización de helicópteros: Vuelos de reconocimiento aéreo organizados por los servicios de socorro en Pakistán para peinar la ruta de ascenso.

Equipos de tierra: Montañistas experimentados y guías locales que iniciaron el ascenso para realizar labores de rastreo en el área del alud.

Coordinación internacional: Contacto permanente con agencias internacionales de salvamento para apoyar la logística médica y de evacuación.

El legado de Nirmal Purja en el montañismo

Nirmal Purja, exintegrante de las fuerzas especiales británicas, cobró fama mundial por completar el proyecto "Possible", en el que escaló las 14 montañas de más de 8,000 metros en un tiempo récord, además de liderar la histórica primera ascensión invernal al K2 sin oxígeno embotellado.

La comunidad internacional del montañismo permanece atenta a las actualizaciones oficiales sobre las labores de rescate en el Broad Peak.