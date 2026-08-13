Donald Trump y Taylor Swift: disputa musical en TikTok

La decisión de Taylor Swift que abrió una vía para retirar canciones de TikTok de videos políticos

Taylor Swift logró retirar canciones usadas en videos de Trump en TikTok, intensificando su disputa con el presidente de Estados Unidos.

Taylor Swift volvió a cruzar caminos con Donald Trump, aunque esta vez la disputa ocurrió a través de la música, pues se reveló que la cantante consiguió que varias de sus canciones fueran retiradas de videos publicados por cuentas vinculadas al presidente de Estados Unidos en TikTok.

¿Qué canciones de Taylor Swift fueron retiradas de TikTok?

La medida llegó después de que el equipo de Donald Trump utilizara canciones de Taylor Swift en publicaciones que incluso parecían buscar provocar una reacción de la artista; entre ellas se encontraba "August", incluida en un video publicado por la cuenta de campaña de Trump.

El audio de "August" dejó de estar disponible en el video, mientras que otras canciones de Taylor Swift también fueron silenciadas en publicaciones relacionadas con Trump en TikTok. Los retiros ocurrieron mediante reclamos de derechos de autor, por lo que los videos permanecieron publicados, pero sin la música de la cantante.

La situación se suma a la tensa relación entre Taylor Swift y Donald Trump, pues la cantante ha expresado públicamente su oposición política al mandatario, mientras que Trump ha lanzado críticas contra ella en distintas ocasiones.

Consecuencias de la disputa musical

De acuerdo con los reportes más recientes, Taylor Swift no ha realizado un pronunciamiento público sobre el retiro de sus canciones; en cambio, la disputa parece haberse trasladado al terreno legal: su música ya no acompaña algunas de las publicaciones con las que el equipo de Trump buscaba utilizar su catálogo.