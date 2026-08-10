Terremoto de 7.4 en Colombia: epicentro en San José del Palmar

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

El sismo de 7.4 grados se sintió en Bogotá, Cali y otras ciudades importantes del país.

Bogotá. Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud del sismo, inicialmente reportada como 6.7.

El SGC había informado inicialmente que el terremoto había sido de magnitud 6.7, pero en otro boletín señaló que fue de 7.4.

Las autoridades locales informan sobre daños significativos en Manizales, Cali y Pereira.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.