Lady Gaga en Merlina: ¿Aliada o enemiga de la familia Addams?

¿Aliada o enemiga? Lady Gaga se une a Merlina como la misteriosa Rosaline Rotwood. La segunda temporada de Merlina está envuelta en misterio, y buena parte del suspenso se debe a una adición inesperada al elenco: Lady Gaga. La multifacética artista interpretará a Rosaline Rotwood, una nueva profesora en la Academia Nevermore que, aunque aún no ha aparecido en pantalla, ya ha despertado un sinfín de teorías entre los fanáticos.

Desde que Netflix anunció su incorporación en noviembre pasado, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Gaga, reconocida tanto por su música como por sus intensas interpretaciones en cine y televisión, ya dejó huella en el género del horror con su papel en American Horror Story, lo que ha elevado las expectativas para esta nueva incursión.

¿Quién es Rosaline Rotwood?

Netflix apenas ha revelado detalles sobre el personaje, pero lo poco que se conoce —una figura "legendaria y enigmática"— sugiere que Rotwood no será solo una profesora más. Su llegada a Nevermore podría remover secretos enterrados hace décadas, e incluso influir directamente en el destino de la familia Addams.

Aunque su aparición está prevista para el 3 de septiembre, Rotwood no formará parte de los primeros episodios. Esta decisión ha generado aún más teorías, alimentando la idea de que su papel podría alterar el rumbo de la historia de forma radical.

Las teorías no se detienen

Los fans han planteado varios escenarios sobre el papel de Lady Gaga en la serie, y estos son los más populares:

La nueva antagonista: Podría representar una amenaza directa para Merlina, desenterrando pecados del pasado de la academia.

Una aliada inesperada: Tal vez ayude a la protagonista a descubrir verdades ocultas o enfrentar nuevas amenazas sobrenaturales.

Miembro clave del Club Belladona: Su entrada podría estar relacionada con esta sociedad secreta, cuyo rol en la temporada aún es un misterio.

Gaga, el factor sorpresa

Lo que sí está claro es que la participación de Lady Gaga ha encendido el entusiasmo por la nueva temporada. Su presencia promete añadir una capa extra de intensidad, estilo y complejidad a la narrativa de Merlina.

Ya sea como villana o aliada, Rosaline Rotwood apunta a ser uno de los personajes más memorables de la serie. Y con Gaga al frente, todo indica que la segunda temporada se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados de 2025.