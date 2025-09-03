Ataque militar de EE.UU. impacta a Tren de Aragua en el Caribe

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos confirmó que llevó a cabo un ataque militar de precisión contra una embarcación sospechada de transportar drogas desde Venezuela en el Caribe sur, en una operación que dejó 11 personas muertas, identificadas como integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera por Washington.

El presidente Donald Trump anunció el ataque y compartió un video en su red social Truth Social, donde se observa cómo un misil destruye el bote en aguas internacionales. Aseguró que el objetivo llevaba "muchas drogas" y que todos los blancos fueron identificados como operativos del Tren de Aragua, sin que se reportaran bajas del lado estadounidense.

El secretario de Defensa Pete Hegseth enfatizó que la acción fue una operación de precisión y advirtió que no sería la única: "Cualquiera que trafique drogas en esas aguas y sea un narco-terrorista designado enfrentará el mismo destino", afirmó.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó la ofensiva, justificando la necesidad de medidas contundentes ante la persistente amenaza de los cárteles: "Interceptar los envíos no basta; debemos erradicarlos", señaló.

El Tren de Aragua es una megabanda venezolana originada en la prisión de Tocorón, liderada por Héctor "Niño Guerrero". Sus actividades incluyen tráfico de drogas, extorsión, secuestros, trata de personas y minería ilegal. En 2025, el gobierno de EE.UU. los designó como grupo terrorista extranjero.

Este ataque naval marca el inicio de una estrategia militar agresiva contra el narcotráfico latinoamericano en el marco de la llamada "guerra contra los cárteles" promovida por Trump desde agosto de 2025.

El incidente ha exacerbado tensiones entre EE. UU. y Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro lo calificó como una agresión inaceptable y una amenaza imperialista. Por su parte, desde Washington se argumenta que esta acción es necesaria para proteger vidas e impedir que substancias peligrosas lleguen a suelo estadounidense.