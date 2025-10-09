Abogados de Puff Daddy solicitan programa de rehabilitación en prisión

Abogados de Puff Daddy solicitan prisión de baja seguridad con rehabilitación

Tras la sentencia de 4 años y 2 meses en prisión para Puff Daddy, sus abogados ahora están solicitando que el productor sea enviado a una penitenciaría de baja seguridad con programa de rehabilitación.

Los abogados de Puff Daddy alegan que esto ayudará a su cliente a mantenerse limpio y superar sus problemas de adicciones.

Fue el pasado lunes 6 de octubre cuando los abogados de Puff Daddy enviaron una recomendación para que su cliente sea trasladado a la prisión de baja seguridad de FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey. Señalan que el programa de rehabilitación de esta prisión ayudará a Puff Daddy a mantenerse limpio, considerando que sus adicciones han sido responsables de su comportamiento.

La recomendación fue enviada al juez Arun Subramanian para que haga de su conocimiento dicha petición ante la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Cabe señalar que los jueces pueden hacer recomendaciones sobre dónde enviar a los sentenciados; sin embargo, es la oficina la que finalmente decide la mejor institución, considerando factores como la gravedad del delito y la peligrosidad del recluso.