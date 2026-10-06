OMS evalúa riesgo de peste neumónica tras muerte en Siberia

OMS considera muy bajo el riesgo de peste neumónica fuera de Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró muy bajo el riesgo sanitario fuera de Rusia ante el posible caso de peste neumónica registrado en la región de Irkutsk, Siberia.

La alerta surgió después de la muerte, el pasado 2 de octubre, de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de la peste y otros patógenos peligrosos. La mujer falleció tras presentar un cuadro de neumonía grave, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que la causa haya sido la peste neumónica.

Evaluación de riesgo en Irkutsk

De acuerdo con la evaluación inicial de la OMS, el riesgo se considera entre moderado y bajo en Irkutsk, bajo para Rusia en general y muy bajo para Europa. El organismo mantiene comunicación con las autoridades rusas y continúa dando seguimiento al caso.

Las autoridades sanitarias rusas también informaron que las personas que tuvieron contacto con la trabajadora fueron identificadas y sometidas a pruebas. Hasta ahora, no se han detectado casos de peste entre sus contactos. Algunos resultados correspondieron a infecciones por COVID-19 y rinovirus.

Información sobre la peste neumónica

La peste neumónica es una forma grave de la peste que afecta los pulmones y puede transmitirse mediante partículas respiratorias. Sin embargo, especialistas señalan que es una enfermedad poco frecuente y que puede tratarse con antibióticos cuando se detecta y atiende oportunamente.

La OMS continuará monitoreando la situación mientras Rusia concluye las investigaciones para determinar las causas de la muerte y descartar cualquier posible transmisión.