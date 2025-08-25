Maduro califica de éxito el alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana

CARACAS (ABCNoticias.mx / AP) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un "éxito total" el inicio de la jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), en lo que describió como un acto de renovación del compromiso cívico, militar y policial con la soberanía nacional. El anuncio se difundió en un mensaje publicado en su canal de Telegram y lo reafirmó durante un contacto con Venezolana de Televisión.

Maduro informó que la convocatoria generó una "expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela", evidenciada en las largas filas de voluntarios en plazas Bolívar, cuarteles y bases de defensa popular en todo el país. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, encabezó las inscripciones junto a simpatizantes del gobierno, como constató EFE.

La jornada se enmarca dentro del Plan Nacional de Soberanía y Paz "Simón Bolívar" y busca fortalecer el Sistema Defensivo Nacional ante lo que Caracas considera amenazas externas, particularmente desde Estados Unidos. Maduro detalló que esta reorganización pretende consolidar la unión cívico-militar-policial, base de la defensa institucional venezolana.

Como parte de esa estrategia, se tiene previsto extender la convocatoria con nuevas jornadas de alistamiento para el viernes 29 y sábado 30 de agosto, con el objetivo de ampliar aún más la participación ciudadana.

La Milicia Nacional Bolivariana, creada originalmente por Hugo Chávez y formalizada dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido impulsada por el gobierno como el quinto componente militar del país, y actualmente agrupa a millones de voluntarios.