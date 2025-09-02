WASHINGTON — En una declaración que ha generado amplio revuelo, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, describió a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como "estupenda, muy elegante y hermosa", para luego añadir, en un giro abrupto: "México está gobernado por los cárteles". Las polémicas afirmaciones fueron realizadas en una entrevista exclusiva con el medio Daily Caller.

Según Trump, durante la conversación también ofreció el envío de tropas estadounidenses al país, pero Asignó que Sheinbaum lo rechazó "porque tiene miedo". Esta oferta fue mencionada en un segmento que medios describen como exclusivamente off the record, por lo que no se conocen más detalles de ese intercambio.

Las declaraciones de Trump llegan a apenas unas horas de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México, donde se espera abordar temas clave como migración, seguridad y comercio bilateral.

La estrategia del presidente estadounidense, arropada en elogios personales hacia Sheinbaum pero con fuertes críticas a su gobierno, contrasta con la postura del gobierno mexicano, que ha insistido en la cooperación "sin subordinación" frente a EE. UU.

Desde el entorno de Sheinbaum, se destaca que su gobierno ha tomado un enfoque firme contra el crimen organizado: ha impulsado operativos de alto impacto en Ciudad de México, reforzado la Guardia Nacional con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, liderado extradiciones masivas, y multiplicado las incautaciones de armas y narcóticos desde su llegada al poder.

Analistas coinciden en que Trump, al combinar halagos personales con acusaciones severas, busca influir en el clima político interno mexicano mientras presiona temas de seguridad. Sin embargo, en el gobierno de Sheinbaum se resalta que la lucha contra los cárteles se sostiene en términos de soberanía y resistencia a cualquier intervención militar extranjera.